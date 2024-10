Valmet inscreve candidatos para programa de estágio técnico e há vagas para Araucária

A Valmet, líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os setores de celulose, papel e energia, acaba de anunciar o Programa de Estágio Técnico Valmet 2025 #FirstStepForward, que selecionará estudantes de ensino técnico para vagas em suas unidades no Brasil. Tem vagas para Araucária (PR), Belo Horizonte (MG), Guarulhos (SP), Sorocaba (SP), Joinville (SC), Novo Hamburgo (RS) e Portão (RS).

Os candidatos devem ser estudantes de nível técnico, com pelo menos 12 meses restantes para a conclusão do curso e disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia, em uma das unidades da Valmet localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O cronograma de estágio terá duração de 10 meses, com possibilidade de renovação, e está previsto para começar em 10 de março de 2025.

O processo seletivo inclui testes virtuais, dinâmicas e entrevistas on-line e presenciais. O programa oferece vagas nas áreas de Administração, Automação, Contabilidade, Planejamento, Elétrica, Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Química, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Mecânica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho e Comércio Exterior.

Os talentos aprovados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios conforme a localidade, como refeitório no local; vale-transporte, transporte fretado ou estacionamento; assistência médica e seguro de vida. O programa de estágio é presencial, com carga horária de 6 horas por dia.

Para participar do processo seletivo do programa #FirstStepForward, os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de outubro de 2024 no site https://www.valmet.com/pt/carreira-valmet/careers-at-valmet/estudantes–recem-formados/programa-de-estagio-2025/.

Sobre o programa

O programa oferece aos estudantes um plano de desenvolvimento que amplia sua bagagem de conhecimentos e enriquece sua trajetória profissional. Isso inclui treinamentos, apoio da equipe de colaboradores e lideranças da empresa, além da participação em projetos, desafios e iniciativas em suas áreas de atuação.

“A Valmet é uma empresa comprometida em desenvolver pessoas. Quem tiver essa vontade de aprender e curiosidade de seguir sempre em frente, vai encontrar aqui um caminho para se crescer”, compartilha o presidente da Valmet América do Sul, Celso Tacla.

A campanha #FirstStepForward, protagonizada pelos próprios funcionários da companhia, foi lançada para promover o Programa de Estágio da Valmet. O nome visa destacar a importância dos primeiros passos no desenvolvimento da carreira profissional, por meio de histórias e depoimentos dos colaboradores que começaram suas trajetórias na Valmet e se desenvolveram em diversas áreas da empresa. Os materiais estão sendo divulgados nos canais oficiais da Valmet.