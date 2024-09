Technocoat divulga oportunidades de emprego em diversas áreas

A Technocoat, atuante no setor industrial, está com vagas abertas para diferentes setores. As oportunidades são voltadas para profissionais de várias áreas de atuação, desde liderança e engenharia até funções de apoio na produção e manutenção.

Entre as vagas oferecidas está a de Líder de Produção, cuja função envolve acompanhar a produção diária, garantir que as metas sejam cumpridas, assegurar a segurança dos colaboradores e a qualidade dos produtos. Esse profissional também será responsável por monitorar indicadores de desempenho, realizar avaliações de equipe e implementar estratégias para atingir os objetivos da produção. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e estar cursando ou ter finalizado uma graduação na área de produção.

Para estudantes de Engenharia de Produção, há uma vaga de estágio disponível. As atividades incluem atualização de indicadores de produção, análise de perdas e propostas de melhoria em conjunto com a coordenação e gerência. O requisito principal é estar cursando ensino superior em Engenharia de Produção ou áreas relacionadas.

Outra oportunidade é para o cargo de Assistente Fiscal, que será responsável pelo registro de documentos no ERP, apuração de impostos e geração de indicadores da área, visando eficiência e precisão. Os interessados devem estar cursando Ciências Contábeis ou Administração, ter conhecimentos de legislação tributária e domínio intermediário do Pacote Office.

No setor de manutenção, a empresa oferece a posição de Auxiliar de Mecânico, voltada para apoiar nas atividades de manutenção de máquinas, organização do setor e acompanhamento de serviços prestados por terceiros. O candidato deve estar cursando ou ter concluído curso técnico em mecânica.

Além disso, há uma vaga para Analista de Melhoria Contínua, com responsabilidades como desenvolver treinamentos internos sobre metodologias de melhoria, propor e acompanhar projetos de otimização de processos e realizar análises de falhas. Para essa função, é necessário ensino superior completo em Administração ou Engenharia e experiência em metodologias de melhoria como WCM, PDCA e SMED.

A empresa também está contratando Auxiliar de Produção para atuar no processo produtivo, realizando tarefas como embalagem, alimentação de máquinas e pesagem de produtos. O cargo exige ensino médio completo e disponibilidade de horário.

A Technocoat oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte ou estacionamento, refeição no local e descontos em instituições de ensino.

Os interessados podem enviar seus currículos e obter mais informações no portal da empresa: selecty.com.br.