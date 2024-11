Costeira disputará o troféu da Copa da Amizade contra o Roça Grande no sábado (02/11)

O Costeira FC recebeu em casa no sábado (26/10), a equipe do SBU Roça Grande para a partida de ida da semifinal da Copa da Amizade – Série Prata. Sabendo que precisava tirar vantagem do adversário, que jogava por dois empates, o Costeira foi pra cima, fazendo pressão e criando várias oportunidades de gol, que infelizmente foram desperdiçadas por seus atacantes.

Somente por volta da metade do primeiro tempo, o Costeira conseguiu abrir o placar, numa bela jogada do lateral direito Prof. Edson. Logo em seguida, depois de um rebote do goleiro adversário, o time marcou seu segundo gol, com o volante Dico.

No segundo tempo, o Costeira voltou apático e sofreu grande pressão da equipe visitante, que nos primeiros minutos fez o gol, num pênalti cometido pelo goleiro Lindomar. A equipe do Roça Grande continuou pressionando até o final, porém o Costeira conseguiu ficar à frente no placar, que fechou em 2X1.

Com este resultado, a equipe araucariense vai até o município de Colombo no próximo sábado (02/11) e só precisa de um empate para se tornar o bicampeão da Copa da Amizade – o Costeira foi campeão na primeira edição do campeonato, em 2022. O jogo será no estádio da Sociedade Beneficente União Roça Grande, às 10h45, e terá transmissão exclusiva pela Rede TV União, no Facebook e no YouTube.

Edição n.º 1439.