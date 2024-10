Pela sexta e última rodada do quadrangular do grupo 1, o Costeira não precisou entrar em campo por conta da desistência do seu adversário, o Grêmio Araucária, e ganhou mais três pontos na tabela. Embora já estivesse classificado para as semifinais com duas rodadas de antecipação, o Costeira só esperava a definição dos outros jogos dos grupos 1 e 2 para saber em que posição ficaria na classificação geral e quem seria seu adversário na semifinal.

Com os resultados, o time araucariense foi o segundo colocado na tabela e tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. O primeiro jogo será na casa do adversário, o Mocidades de Pinhais, e a segunda partida será em casa.

Acompanhe a tabela com os jogos de ida da semifinal da Copa da Amizade.

Costeira enfrentará o Mocidades de Pinhais nas semifinais da Copa da Amizade 1

