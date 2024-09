Costeira FC vence o Piraquara e é líder do grupo na Copa da Amizade

Faltando duas rodadas para a semifinal da Copa da Amizade o Costeira FC, atual líder do seu grupo com 9 pontos, já garantiu a classificação antecipada. Isso sem contar que o time pode se considerar com 12 pontos, porque ainda tem um confronto marcado contra o Grêmio Araucária, que desistiu da competição. Conforme decidido pela comissão organizadora, a partir da desistência do Grêmio, todos os seus jogos na tabela do quadrangular, garantem placar favorável de 3×0 para seus adversários.

No jogo do último sábado (14/09), o Costeira recebeu a equipe do Piraquara e não deu chance para a equipe visitante, se impôs dentro de campo e fez o melhor jogo da temporada. O time araucariense dominou completamente o adversário e venceu por 2×0.

Pela 5ª rodada do quadrangular, que acontecerá no próximo sábado (21), o Costeira enfrentará o Fanático. O jogo será às 8h45, no Centro Esportivo Fanático, em Campo Largo.

Edição n.º 1433.