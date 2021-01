Covid-19 causou 126 mortes em Araucária ao longo de 2.020

Compartilhe esta notícia

Dados consolidados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que 126 moradores de Araucária morreram em decorrência da Covid-19 ao longo do ano passado.

Os dados integram o boletim epidemiológico especial semanal divulgado na terça-feira, 26 de janeiro, pelo Departamento de Vigilância em Saúde da SMSA. A análise do documento mostra que os primeiros óbitos em decorrência do novo coronavírus foram registrados no mês de junho passado. Porém, até aqui, o mês mais fatal da doença em solo araucariense foi setembro, quando 26 pessoas tiveram suas vidas interrompidas pela Covid-19.

Os óbitos causados em decorrência da Covid também alcançaram os dois dígitos nos meses de julho (18 mortes), agosto (16 mortes), novembro (24 mortes) e dezembro (26 mortes).

Apenas para efeitos de comparação, Araucária registrou ao longo de todo o segundo semestre de 2020 um total de 18 mortes por causas violentas (assassinatos e coisas do gênero). Enquanto isso, a Covid matou, no mesmo período, 118 pessoas.

