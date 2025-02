Delegacia indicia 1 pela morte de Feijão e segue atrás de mais 3

A Polícia Civil de Araucária avançou nas investigações em torno do assassinato de Jonatas Gauss Godoi, mais conhecido como Feijão, ocorrido na madrugada de sábado, 1º de fevereiro, numa baladinha localizada no Centro da cidade.

Esta semana, a autoridade policial indiciou Eduardo Silva Lima, 31 anos, como um dos envolvidos no crime. Ele está preso desde o dia do ocorrido e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela Vara Criminal de Araucária.

Eduardo, apontam as investigações, era um dos ocupantes do Audi Q3 usado no crime e teria feito os disparos contra Feijão. Porém, acabou sendo alvejado por um policial e um guarda municipal que estavam próximos ao estabelecimento comercial em que o homicídio ocorreu.

Mesmo alvejado, Eduardo conseguiu entrar no carro e fugir com os demais participantes do crime. Minutos depois, porém, o veículo foi abandonado em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, que fica as margens da Avenida das Araucárias.

Ferido por pelo menos três tiros, Eduardo caminhou até o Terminal Vila Angélica, onde foi socorrido e levado até o Hospital do Trabalhador em Curitiba. Após ter alta, ele foi ouvido pelo delegado responsável pelas investigações, mas permaneceu em silêncio. As provas contra o suspeito são robustas, já que a Polícia Científica encontrou digitais compatíveis com as de Eduardo no Audi utilizado no crime.

As investigações – no entanto – seguem acontecendo, já que pelo menos outras três pessoas podem estar envolvidas no crime. A suspeita é derivada de imagens de câmeras de segurança que mostram Eduardo e outras três pessoas caminhando pela Avenida das Araucárias após abandonarem o carro.

A motivação concreta para o crime ainda não está esclarecida. Feijão possuía uma extensa ficha criminal, principalmente por envolvimento no tráfico de drogas. Inclusive foi alvo de uma operação do GAECO, chamada Fox, que também envolvia o ex-secretário municipal de Segurança Pública, Lincoln Roberto Stygar, para apurar supostos crimes de corrupção, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente perpetrados por agentes das forças de segurança pública que trabalham ou desempenharam funções no município de Araucária.

Relembre o crime

Na madrugada do dia 01/02, Feijão foi assassinado em frente a um barzinho localizado na Rua Alfredo Parodi, no centro de Araucária. Segundo testemunhas que estavam no local, dois indivíduos armados chegaram e atiraram contra a vítima, que naquele momento se encontrava na calçada, na frente do estabelecimento. Houve troca de tiros, pois um policial militar de folga, que estava no local, interveio e efetuou 18 disparos com o objetivo de repelir a agressão. Um guarda municipal, também de folga, reagiu, disparando outros 18 tiros para conter os atiradores.

Depois da intensa troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção ao estacionamento e na sequência um veículo Audi Q3 de cor preta saiu em alta velocidade, passando em frente ao barzinho. O veículo foi encontrado logo depois pela Guarda Municipal, abandonado na Travessa João Stanczyk, próximo ao Corpo de Bombeiros.

Edição n.º 1452.