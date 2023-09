Dia da Árvore: Crianças do CMEI Tereza de Benguela plantam árvores em comemoração 

Nesta quinta-feira (21), o CMEI Tereza de Benguela em parceria com a Repar e o Projetos Meros do Brasil, realizaram uma ação em comemoração ao Dia da Árvore, visando conscientizá-las em relação à conservação do meio-ambiente. Nessa ação, crianças fizeram o plantio de árvores no entorno de Centro Educacional.

Assista à entrevista que realizamos com a Patricia de Sá, Supervisora Ambiental do “Projeto Meros do Brasil”, Adriana Ceni, Profissional de Responsabilidade Social da Repar e com a Fernanda Teixeira Moraes, Diretora do CMEI Tereza de Benguela.