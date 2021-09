Dia do Corpus Cristi

Sempre quando sendo dia de Corpus Cristi iéu se alembrando das madrugada fria que nóis se alevantava e indo fazer os tapete de serage pra procissón, as madrugada sendo ton fria, mais ton gelada, que as serage já vinhom congelada no saco.

Nóis fazia aqueles tapete colorido, tudo desenhado com as serage pintada, sendo uma sastifaçón e um orguio despois da obra terminada. Os desenho parecion pintura de quadro de parede ligando as estaçón por onde padre passando pra adoraçón.

Duns tempo pra cá, o clima mudando e hoje nem mais geada grossa aparecendo na redondeza, e o pior de tudo, non se encontra mais serage nas maderera procausa destas lei ambiental.

Teve um dos ano que non encontremo serage de jeito nenhum, fumo em tudo que é canto e máximo que conseguimo foi um destes pacotinho de arois pela metade que non dando nem pra fabricaçón de um cálice de vinho.

Desgracéra Mésmo!! Sem tapete de serage como que nóis ia se virar na procissón!! iá ser a maior vergonhera pro Capom Fechado por non ter feito o tapete de Corpus Cristi, indo ficar na história tamanho fracasso.

Eron umas 3 da manhã, nóis tudo na porta da igreja pensando de como fazer o tapete, quando de achegando Alexo com a camionetona Mistubicha abuzinando, tava com a caçamba lotada de pacote de serage artificial vindo da china!!! Desgracéra Mesmo, estes chinéis inventon de tudo mesmo!! Até vírus iéles inventando!!!

Poblema que os pacote de serage já vinhon pronto, tudo colorido e com desenho, sendo só espalhar no chon que desenho se formando, coisa chique mesmo!!! Comecemo a abrir os pacote e jogar no chon, ficando coisa mais linda do mundo, os desenho que parecendo que sairon do computador pro chon, tudo colorido e brilhante, non dando meia hora tava lá o tapete pronto pra ser pisado pelo padre.

Mais quando fumo prestar atençón nas image: Desgracéra Mésmo!!! Que coisa esquisita: em véis pomba do espírito Santo ponharon o Pato Donald, os cálice sendo tudo copo de pinga, a santa ceia sendo num restorante de espeto corido, Maria Madalena de mini-saia, uma desgracéra só!!! Alexo explicando que o que vindo da China sendo ansim mesmo, ou vindo com defeito ou non prestando pra nada

Bem, Pelo Menos ièu achando que Padre Vai sarar da alegria que pegando por pisar neste tapete descalço!!

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021