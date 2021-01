Dois homens são detidos pela GMA por violência doméstica

Compartilhe esta notícia

Por volta das 8h da manhã de sábado, 23 de janeiro, uma equipe da Guarda Municipal prendeu um indivíduo que havia agredido e ameaçado sua ex-companheira na rua Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Fazenda Velha. A vítima possuía medida protetiva, porém, o documento estaria vencido. Ainda assim, o agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, pois a mulher apresentava lesões aparentes.

Já por volta do meio dia de sábado, a GM recebeu um pedido de socorro via Central, de uma vítima de agressão na rua Máximo Cantador, no Centro. No local, a equipe conversou com a vítima e ela relatou que seu companheiro havia jogado uma garrafa de café sobre ela, causando um ferimento na cabeça. Diante dos fatos, e a vontade da vítima em representar criminalmente contra o marido, o agressor recebeu voz de prisão e foi levado até a Delegacia, para prestar contas com a Justiça.