Dr. Claudio não autorizou Ben Hur a usar coligação em ação contra o Solidariedade

O médico Claudio Bednarczuk, que foi candidato a prefeito pelo União Brasil nas eleições municipais deste ano, afirmou nesta semana que não autorizou o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (União) a utilizar a coligação “O Trabalho Continua” para tentar cassar a chapa de candidatos a vereador do Solidariedade e assim se manter no cargo na legislatura 2025-2028.

A manifestação de Dr. Claudio acontece porque o processo que tramita junto à Justiça Eleitoral de Araucária traz como requerente, além de Ben Hur, a coligação “O Trabalho Continua”, composta pelos partidos PSD, União e Republicanos e que foi formada para lançar o médico candidato a prefeito.

Como se sabe, com esse processo, Ben Hur quer cassar a chapa do Solidariedade sob o argumento de que ela teria fraudado a chamada cota de gênero, a qual estabelece que deve haver no mínimo 30% de candidatos de gêneros diferentes integrando o consórcio. No processo, o atual presidente da Câmara afirma que Anderson Dutra mentiu à Justiça Eleitoral quando se declarou mulher transgênero quando na verdade seria um homem cisgênero homossexual.

Dr. Claudio afirmou que recebeu com indignação a informação de que a coligação “O Trabalho Continua” consta no polo ativo da ação. “De início, esclareço que em nenhum momento eu, nem os demais integrantes que me auxiliaram durante a campanha eleitoral, fomos consultados da possibilidade de ingresso junto à Justiça Eleitoral, visando a desconstituição da chapa do Partido Solidariedade, pelas razões expostas”, enfatizou.

O representante da coligação O Trabalho Continua é Ben Hur Custódio de Oliveira Junior, filho do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira. Ele está presidente da executiva municipal do PSD e, segundo Dr. Claudio, acionou judicialmente a chapa do Solidariedade sem sua autorização.

O médico, que ficou em segundo nas eleições deste ano, reforçou que o compromisso que o moveu a ser candidato era com a cidade de Araucária e não com um projeto político de poder pelo poder. “Entendo que o resultado das urnas deve ser respeitado, pois traduz a escolha da maioria dos cidadãos, estando certo de que o prefeito eleito, bem como os vereadores eleitos pelo partido Solidariedade, representarão não só aqueles cujos votos foram recebidos, mas sim, todo nosso Município e a nossa população”, explicou.

Dr. Claudio ainda disse que repudia a tentativa de Ben Hur de tentar se manter no exercício da vereança por meio diverso do obtido com o resultado das urnas. “Não aceitamos qualquer meio de intolerância com a diversidade de gêneros e não admitiremos tamanho retrocesso, que contraria nossos pensamentos e ações, sempre pautadas no respeito e lealdade”, acrescentou.

Ele ainda afirmou que a identidade de gênero auto declaratória jamais deve ser questionada por alguém que quer se manter num cargo eletivo. “O respeito a pluralidade de gêneros e a convivência harmônica, livre de qualquer forma de discriminação, se consubstanciam em cláusulas pétreas, indispensáveis na vida em sociedade. É por isso que, na condição de titular da chapa majoritária, juntamente com demais membros que nos auxiliaram nas eleições pretéritas, nos posicionamos de forma contrária a conduta perpetrada pelo representante da coligação O Trabalho Continua”, finalizou.

