Dr. Gustavo mostra força em convenção e vem com time de peso para a campanha

Em uma mega convenção, pela qual passaram cerca de duas mil pessoas, o Partido Liberal (PL) lançou no último sábado, 3 de agosto, o nome de Gustavo Botogoski para disputar o cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024.

Simultaneamente ao evento do PL também foram realizadas as convenções do Solidariedade e do AVANTE. Os três partidos se coligaram na chapa “Araucária Cada Vez Melhor”. Durante o encontro os três partidos também apresentaram seus candidatos a vereador, os quais tiveram a oportunidade de se apresentar ao público.

A vaga de vice na chapa de Gustavo coube a ex-vereadora Tatiana Assuiti, que é filiada ao Solidariedade. Durante a convenção, Tati falou de algumas das bandeiras que pretende defender caso seja eleita e afirmou que a parceria com o cabeça de chapa é para “governar junto” e não ser apenas vice.

Gustavo, por sua vez, fez questão de destacar os compromissos que norteiam o projeto político que será apresentado aos eleitores. Enfatizou que é um candidato ficha limpa, com experiência na cidade e no campo, na iniciativa privada e pública.

Formado em Direito e em Agronomia, Gustavo afirmou que o momento é de as pessoas que gostam de Araucária pararem para pensar no que é melhor para a cidade, sempre tendo como norte que os avanços dos últimos anos permanecerão, mas que é preciso cuidar melhor de alguns setores da administração pública, como saúde, cultura e esporte.