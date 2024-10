Em reunião, Claudio pede votos para Ben Hur e avisa: “vamos governar juntos”

O candidato a prefeito Claudio Bednarczuk (União) e o candidato a vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (União) visitaram nesta quinta-feira, 3 de outubro, uma empresa na região do Thomaz Coelho e na oportunidade reforçaram o apoio um ao outro.

Animado, Claudio pediu aos funcionários da empresa que votem em Ben Hur para vereador. “Se hoje eu sou candidato a prefeito é pela indicação do Ben Hur e não escondo de ninguém que o meu voto para vereador é dele. E preciso que vocês que confiam em mim também confiem no Ben Hur”, enfatizou.

Feliz com a declaração de apoio, Ben Hur reforçou que são parcerias como essa que fazem com que ele acredite que está no caminho certo. “Quando eu escolhi o Claudio para ser o meu candidato a prefeito o fiz porque sei que ele sempre será leal a mim. E, em política, a lealdade é o que conta”, comentou.

Por fim, Claudio ainda tranquilizou aqueles que eventualmente tenham dúvidas com relação a parceria dele com Ben Hur. “Vamos governar juntos. O Ben Hur é meu parceiro e meu principal conselheiro. Quero ele ao meu lado para trabalhar por Araucária”, finalizou.