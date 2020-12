Em seu 1º ano, Clínica São Vicente já tem excelência reconhecida na cidade

Compartilhe esta notícia

Trabalho da unidade de saúde foi premiado pela Única Comunicação com base em votação popular. Foto: Carlos Poly / Melhores do Ano 2020

Inaugurada em março de 2020, a Clínica São Vicente tem conseguido ser reconhecida pela comunidade araucariense como uma instituição de saúde de excelência em nossa cidade.

Prova disto foi a escolha como melhor clínica de saúde de Araucária neste ano de 2020 em votação popular organizada pela Única Comunicação, que já organiza essa premiação no Município há duas décadas.

A entrega da premiação aconteceu na semana passada e, além da Clínica São Vicente, representantes de empresas dos mais variados segmentos também foram homenageados pela Única.

Também durante a entrega do Melhores do Ano, o médico Emerson Albertasse, proprietário da Clínica São Vicente recebeu o prêmio Empreendedor de Sucesso 2020, honraria entregue pelo jornal O Popular a empreendedores que – com base em suas iniciativas empresariais – contribuem para o desenvolvimento do comércio e setor de serviços de nossa cidade.

Para o médico, embora as premiações tenham sido uma surpresa, elas são um incentivo aquelas pessoas e setores que primam pela qualidade do serviço prestado e pela busca do que há de melhor em recursos humanos e materiais para o atendimento aos moradores de Araucária. “Empreender não é fácil, na área de saúde é ainda mais difícil e num ano como 2020, em que se exigiu tanto de um ramo como o nosso, é algo que só faz quem acredita e tem convicção e esperança na ciência e nas pessoas. É por isso que nossa equipe está muito feliz com essas homenagens. Elas são a prova de que estamos no caminho certo. São também um incentivo a continuarmos empreendendo e trabalhando firmes para prestar o melhor serviço possível a todos os nossos clientes e pacientes”, analisa Emerson.

A Clínica

Para quem ainda não conhece a Clínica São Vicente, ela fica na rua São Vicente de Paulo, 250, no Centro, bem próximo ao Colégio Júlio Szymanski. Projetada especificamente para ser uma unidade de saúde, sua estrutura foi toda pensada para oferecer o que há de melhor em atendimento de urgência, consultas eletivas e recuperação clínica dos pacientes. O prédio, por exemplo, tem mais de mil metros quadrados de área construída. Dividida em dois pisos, o layout da clínica privilegia cadeirantes e portadores de locomoção reduzida, seja nos corredores, consultórios e banheiros, todos obedecendo as mais rígidas regras de acessibilidade exigidas pelo mercado.

A Clínica São Vicente também é a única de Araucária a possuir um aparelho de raio-X totalmente digital, com tecnologia de ponta, o que garante mais segurança, agilidade e resolutividade ao paciente que precisa se submeter a esse tipo de procedimento, ao profissional que opera o equipamento e ao médico que analisará as imagens. “A qualidade de uma imagem de raio-X gerada por um equipamento digital permite ao médico um diagnóstico muito mais preciso”, pontua Emerson.

Além do raio-X digital, a Clínica São Vicente conta com outros equipamentos de última geração, como aparelho de ultrassonografia, eco-cardio, doppler e eletrocardiógrafo. O espaço contará ainda com um laboratório de análises clínicas integrado para dar mais agilidade à coleta e processamento de exames solicitados e uma ala de fisioterapia com o que há de mais moderno em acessórios para reabilitação dos pacientes.

O local possui estacionamento próprio, espaço kids, consultórios de observação, gesso e suturas, sala para nebulização e loja de produtos para recuperação ortopédica.

Planos de saúde

Além de atendimentos particulares, a Clínica São Vicente já aceita vários planos de saúde, como Unimed, Clinipam, Bradesco, Sanepar, Fusex, Caixa Advogados e Aspma.

Mais informações

Outras informações sobre as especialidades e procedimentos realizados no espaço podem ser obtidos diretamente na Clínica (que fica na rua São Vicente de Paulo, 250, no Centro de Araucária, bem na quadra entre o Colégio Szymanski e a Escola Irmão Elizabeth Werka) ou pelos telefones 41 3552-4000 e 41 98780-1440 (whatsapp).

Horário de atendimento

A Clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 19h.

