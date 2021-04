Escola Archelau será ponto fixo de vacinação nesta terça-feira, 20 de abril

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou que exclusivamente nesta terça-feira, 20 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde abrirá mais um ponto de vacinação na cidade, a Escola Municipal Archelau de Almeida Torres, unidade próxima ao Parque Cachoeira. O novo local, segundo a Secretaria, tem como objetivo evitar aglomeração antes da abertura dos portões do parque, bem como filas na tenda de vacinação.

A procura pela vacina contra a COVID-19 tem sido grande no Parque Cachoeira, principalmente no período da manhã. As equipes observaram que muitas pessoas estão indo a pé ao ponto de drive thru (local de vacinação sem precisar descer do carro). Aqueles que optarem por ir a pé, devem dirigir-se a escola, das 9h às 16h. A entrada será pela rua Guanabara, número 50.

Mais informações podem ser obtidas no Disk Corona 0800-643-5250.

Texto: PMA