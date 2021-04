COVID-19: Vacinação de quem tem 66 e 65 anos será na semana que vem. Amanhã e domingo haverá aplicação da 2º dose

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária retomará na segunda-feira, 19 de abril, a vacinação contra a Covid-19 de idosos com 66 anos e na terça-feira (20) será a vez dos idosos com 65 anos completos.

A abertura das novas faixas de vacinação é possível graças as 3.400 doses recebidas nesta sexta-feira (16) por Araucária. Do total de imunizantes, 2.360 é destinada a primeira aplicação da vacina.

A vacinação ocorrerá em três pontos, sendo dois de drive thru (sem precisar descer do carro) e um ponto fixo (para quem não tem carro). O horário será das 9h às 16h, lembrando que o período de maior procura geralmente é na parte da manhã. A segunda dose da Coronavac também estará disponível nestes pontos.

Para fazer a vacina os idosos devem apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio.

Idosos que estejam em tratamento oncológico (câncer), sejam transplantados ou que tenham alguma outra doença que comprometa o sistema imunológico devem apresentar uma indicação médica na hora da vacinação. Os pacientes que não apresentarem esse laudo médico não poderão receber a vacina.

As demais faixas etárias de idosos serão chamadas conforme a Secretaria de Saúde for recebendo mais doses e o chamamento ocorre em ordem decrescente.

Locais de vacinação (09h às 16h)

Drive Thru (sem precisar descer do carro) no Parque Cachoeira, com entrada pela rua Rio de Janeiro.

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que fica na rua Bonifácio Kaiut, 89, no bairro Fazenda Velha.

Igreja Quadrangular do Jardim Industrial, que fica na Rua Andorinha, 265, bem ao lado da Unidade de Saúde Básica daquela comunidade.

2ª dose será aplicada no final de semana

Embora a aplicação da primeira dose vá ser retomada só na segunda-feira, este final de semana também será de imunização na cidade. Só que para aplicação da segunda dose da Coronavac para idosos acima de 70 anos.

Serão dois o locais em que a segunda dose estará disponível. No drive thru (sem descer do carro) instalado no Parque Cachoeira (entrada pela rua Rio de Janeiro) e num ponto fixo instalado na Igreja Quadrangular do Jardim Industrial, que fica na Rua Andorinha, 265, bem ao lado da Unidade de Saúde Básica daquela comunidade.

O horário de funcionamento será das 9h às 13h e é fundamental apresentar um documento de identificação e carteirinha de vacina. Para saber se já está na hora de tomar a dose dois, basta conferir a data indicada na carteirinha.

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800.6425250.

Texto: Assessoria com redação