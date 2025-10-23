No dia 25 de outubro, das 15h às 17h, o Shopping Pinheiros receberá a escritora Carola Oliveira, de Ponta Grossa, para o lançamento do seu livro infantil ‘Mica Mexerica’. O encontro será voltado para as crianças, que poderão se divertir com contação de histórias e uma árvore genealógica para colorir.

Esse livro é a segunda edição de outra obra de Carola, lançada em 2024. ‘Mica Mexerica’ irá incentivar as crianças a analisar suas origens e identidade cultural.

O evento também contará com a presença do escritor Wesley Borges. “As crianças e os responsáveis terão um desconto no cinema SoffCine. Todos pagarão apenas meia entrada”, explica ele.

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Doutor Victor do Amaral, 1769, próximo do viaduto da entrada da cidade.