Estado tem maior número de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Compartilhe esta notícia:

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na terça-feira, 9 de março, mais 5.349 novos casos confirmados e 212 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Este é o maior número de óbitos divulgados em um boletim diário desde o início da pandemia, com exceção de dados retroativos e varreduras de sistema.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma agora 728.333 diagnósticos e 12.711 mortos pela doença. Há ajustes detalhados ao final do texto.

Os casos divulgados nesta terça-feira são de março (4.883), fevereiro (350) e janeiro (40) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (2), julho (1), agosto (2), setembro (3), outubro (12), novembro (39) e dezembro (17).

VACINA

O Paraná já aplicou 545.966 doses, sendo 413.611 da primeira e 132.355 da segunda dose contra a Covid-19 até o final da manhã desta terça-feira. Portanto, 413.611 paranaenses já foram vacinados.

Mais 148.600 doses de vacina contra o novo coronavírus desembarcam nesta terça-feira (9) no Paraná. Com a nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde do imunizante Coronavac, o Estado ultrapassa a marca de 1 milhão de doses recebidas, chegando a 1.001.6000 vacinas.

Clique AQUI para saber mais.

INTERNADOS

O boletim relata que 2.174 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.803 em leitos SUS (769 em UTI e 1.034 em enfermaria) e 371 em leitos da rede particular (181 em UTI e 190 em enfermaria).

Há outros 2.460 pacientes internados, 844 em leitos UTI e 1.616 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

Os 212 pacientes que faleceram são 87 mulheres e 125 homens, com idades que variam de 23 a 96 anos. Um óbito ocorreu no dia 18 de novembro de 2020 e os demais entre 7 de janeiro e 9 de março de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (15), Ponta Grossa (15), Maringá (9), Foz do Iguaçu (8), Cambé (6), Clevelândia (5), Guarapuava (5), Jaguariaíva (5), Marialva (5), Pato Branco (5), Toledo (5), Campo Largo (4), Almirante Tamandaré (3), Bela Vista do Paraíso (3), Cascavel (3), Cornélio Procópio (3), Guaíra (3), Ibiporã (3), Itaperuçu (3), Pinhais (3), São José dos Pinhais (3), Apucarana (2), Bom Sucesso (2), Campo Mourão (2), Cerro Azul (2), Cianorte (2), Fazenda Rio Grande (2), Mandaguari (2), Paiçandu (2), Realeza (2), São João (2), Telêmaco Borba (2), Tijucas do Sul (2), União da Vitória (2) e Verê (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Alto Piquiri, Ampére, Andirá, Antonina, Arapongas, Araucária, Balsa Nova, Barra do Jacaré, Barracão, Cambira, Campo Magro, Castro, Corbélia, Cruz Machado, Curitiba, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Figueira, Flor da Serra do Sul, Floraí, Guaratuba, Ibema, Iguaraçu, Imbituva, Inajá, Ipiranga, Irati, Itapejara D’Oeste, Jandaia do Sul, Japira, Jataizinho, Loanda, Lobato, Lupionópolis, Mandaguaçu, Marmeleiro, Matelândia, Matinhos, Mercedes, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Bárbara, Palmeira, Palotina, Pato Bragado, Planaltina do Paraná, Prado Ferreira, Prudentópolis, Quitandinha, Ramilândia, Rolândia, Salto do Lontra, Santa Cecília do Pavão, Santa Isabel do Ivaí, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, Santa Terezinha de Itaipu, São Carlos do Ivaí, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Ivaí, São Sebastião da Amoreira, Sengés, Serranópolis do Iguaçu, Sertaneja, Sertanópolis, Terra Rica, Terra Roxa, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Umuarama e Uraí.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Saúde mostra 4.890 casos de residentes de fora, sendo que 105 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná