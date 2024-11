Exposição celebra Consciência Negra em Araucária

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, um evento super importante em celebração ao Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, será realizado no Shopping Pinheiros, localizado na Av. Victor do Amaral, n.º 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade.

O evento acontece das 10h às 22h e contará com diversas atrações que evidenciam a cultura afro-brasileira, além de apoiar artistas e artesãos negros. A entrada é gratuita e o público irá se surpreender e se emocionar com os projetos e artes.

Confira a programação:

Feira Afro terá expositores com artesanatos, roupas e produtos típicos da cultura afro — sala 24 no piso 1; Exposição dos trabalhos artísticos dos alunos da Escola Municipal Senador Marcos Freire e do Colégio Est. Monteiro Lobato — sala 10 no piso térreo; Apresentação de capoeira com os alunos do Mestre Canarinho — às 18h.

A exposição dos alunos está sendo coordenada pelo professor de artes Guido. De acordo com ele, os estudantes usaram a tinta guache e giz de cera nas artes, porque são materiais fáceis de limpar. “A proposta do trabalho é justamente refletir porque as pessoas se esquecerem do que aconteceu. A exposição não retrata apenas as pessoas negras, mas também aquelas que sofreram com o regime militar”, explica Guido.

Ele relata que aborda essa e outras causas sociais frequentemente com os alunos. Nesse projeto, em específico, os estudantes pintaram as bandeiras dos países do continente africano, e também desenharam a silhueta de uma pessoa, com o nome dos desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil.