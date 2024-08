Favela Favorita estreia com vitória na categoria feminina da Taça das Favelas

O Favela Favorita, único time feminino a representar Araucária na Taça das Favelas 2024, venceu o jogo de estreia contra o Favela Caiçaras Antonina. Em um jogo disputadíssimo, que aconteceu no domingo (04/08), o placar terminou em 1×1 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis, onde o Favela Favorita ganhou de 5×4. O próximo confronto da equipe araucariense feminina ainda não foi divulgado.

No masculino, os times Favela Costeira e Favela Jatobá venceram as partidas de estreia e se preparam para a segunda fase da Taça, que será no domingo, 11 de agosto. O Favela Costeira jogará contra o México 70 e o Favela Jatobá enfrentará a Favela Vila Torres. Nessa fase, 16 times irão se classificar para as oitavas de final e brigar por uma vaga nas quartas. Lembrando que a competição segue no formato mata-mata, ou seja, o time que perde é eliminado.

A Taça das Favelas é organizada pela CUFA desde 2012. No Paraná, a primeira edição aconteceu em 2018, com 48 equipes e mais de mil jovens. Nos anos de 2020 e 2021 a competição não foi realizada devido à pandemia, e retornou em 2022. Em 2023 registrou o dobro de favelas participantes.

Edição n.º 1427.