Festa retrô beneficente que acontecerá em 17 de agosto trará grandes hits dos aos 70 e 80

Uma festa que promete levar os convidados a uma verdadeira viagem musical aos anos 70 e 80 está sendo organizada pela Ocean Marketing Estratégico. O evento “Discoteca Animada Rock And Roll”, terá um viés beneficente e acontecerá no dia 17 de agosto, às 20h, na Chácara da Aspma, no bairro Campina da Barra. O objetivo é arrecadar fundos para três projetos que acontecem em Araucária: Grupo de Escoteiros Gralha Azul, Associação Juventude Araucária – AJA e o projeto Ajudando a quem precisa.

São três projetos com funções educacionais e sociais fundamentais, os quais vem beneficiando crianças, jovens e adultos de várias comunidades. O grupo de escoteiros, por exemplo, foi eleito como uma das ONG’s que mais apoia a educação não formal. O grupo contribui com a educação e formação social de crianças e jovens em cidadãos ativos, que sejam úteis em suas comunidades e ajudem a construir um mundo melhor. O grupo precisa de recursos para realizar reformas na futura sede.

O AJA mantém um cursinho solidário gratuito que ajuda jovens de baixa renda que não podem pagar um cursinho particular, a se prepararem para o vestibular. O projeto também oferece refeições para estes estudantes, sem custo algum. Já o projeto “Ajudando a quem precisa” existe há oito anos e é desenvolvido por um casal morador do Jatobá. Eles abrem a porta da própria casa para preparar mais de 450 marmitas, uma vez ao mês, e as distribuem gratuitamente às famílias de duas comunidades carentes do município.

“Nós entendemos que um evento beneficente é uma das formas mais impactantes de arrecadar fundos e conscientizar o público sobre causas sociais importantes. Por isso, contamos com a participação de todos vocês!”, convida Cristiane Ferreira (Ocean). Ela reforça que a festa possui práticas de sustentabilidade na organização e no pós-evento.

Além de muita nostalgia, a “Discoteca Animada Rock And Roll” levará várias atrações para o público, entre elas a animação de um DJ e a exposição de desenhos dentro da temática retrô. E tem mais! Para que a festa seja ainda mais realista e todos possam reviver essa época icônica e celebrar com muita animação, a organização sugere que você se vista a caráter, no seu melhor estilo.

Serviço

Os ingressos já estão à venda, pelo valor de R$ 50,00 e mais a contribuição de um kg de alimento e podem ser adquiridos pelos fones (41) 99948-8440 com Juarez, (41) 99726-1378 com Jeane e (41) 99992-0359 com Joselito. A Chácara da Aspma fica na Rua Alberto Soczek, 1811, no bairro Campina da Barra.

Edição n.º 1424.