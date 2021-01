Filho ameaça o próprio pai e quebra os móveis da casa

Compartilhe esta notícia

A Polícia Militar foi acionada por um senhor na tarde de domingo, 17 de janeiro, que pedia ajuda porque seu filho estaria bastante alterado, quebrando os móveis da casa. Chegando ao endereço, na rua Orlete do Rocio Metzger Dobjanski, no bairro Costeira, os policiais ouviram a vítima e foram informados que o agressor era usuário de drogas e álcool. Ele teria saído de casa na sexta-feira e retornado somente no domingo, muito nervoso, fazendo ameaças contra o próprio pai.

Diante da situação, a equipe orientou o pai para que ajudasse o filho a procurar internamento para se livrar dos vícios, mas este se negou em receber ajuda. O pai disse ainda que já existe um pedido de internamento pelo CAPS do município, e não manifestou desejo em prestar queixa contra o filho. A PM apenas orientou as partes envolvidas na confusão.

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021