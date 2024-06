Grande final do “Discursando nas Escolas” será nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira, 21 de junho, o grupo de voluntários SOMAR (Solidariedade, Organização, Multiplicação, Amor e Responsabilidade) irá realizar a grande final do campeonato “Discursando nas Escolas 2024”. O evento será realizado às 9h30, no Centro Universitário Unifacear.

“Começamos a fazer os treinamentos voluntários desde fevereiro, então, o campeonato está rolando e de lá para cá foram vários treinamentos com a criançada, tivemos 80 participantes no início e agora estamos em nove estudantes, que são os nossos finalistas”, explica Danilo Donoso, coordenador do projeto.

Além da entrega de troféus e medalhas, o primeiro lugar ainda receberá o prêmio de R$ 1.000,00, enquanto o segundo e terceiro receberão R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente.

Sobre o projeto

O SOMAR envolve escolas municipais e estaduais, particulares e públicas, em forma de competição saudável, cujo objetivo principal é ensinar técnicas de oratória, aperfeiçoar a comunicação e ajudar os participantes em diversas etapas de suas vidas, como apresentações de trabalhos escolares, cura da timidez, desenvoltura nas entrevistas de emprego, habilidade em negócios e exercício da liderança.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1420