Grêmio Araucariense enfrentará o Independente EC na 2ª rodada da Taça Paraná

A equipe do Grêmio Araucariense estreou com vitória sobre o Rio Verde na 59ª Taça Paraná Adulto. O fato de iniciar a competição com o pé direito deu mais ânimo ao time, que se prepara para enfrentar seu próximo adversário, o Independente EC. A partida, válida pela segunda rodada, será no próximo domingo (13/10), às 15h30, no Estádio Orestes Pallu, na cidade de Rio Azul.

A diretoria do clube estuda a possibilidade de incluir mais dois jogadores para reforçar o elenco, mas mesmo que isso dê certo, provavelmente eles não estarão liberados para o jogo contra o Independente. “Também temos quatro atletas que já compõem o grupo e não jogaram o primeiro jogo e que agora estarão nesta segunda partida”, disse Luizinho, que faz parte da diretoria.

Na terceira rodada o Grêmio enfrentará o Pilarzinho, depois fica de folga na quarta rodada e na quinta rodada terá como adversário o Combate Barreirinha.

