Grêmio Araucariense estreia com vitória em cima do Rio Verde na Taça Paraná

A equipe do Grêmio Araucariense foi brilhante na estreia na 59ª Taça Paraná Adulto, venceu o Rio Verde EC por 2X0, jogando em casa, no Estádio Municipal Emílio Gunha. Os gols foram marcados no segundo tempo, aos 15 minutos Luiz Carlos Negrelli abriu o placar e aos 39 minutos Maik Mateus Maciel fez o segundo e confirmou a vitória para a equipe araucariense.

A edição deste ano conta com 15 times participantes. O Grêmio está na Chave B, juntamente com os times do Independente, Combate Barreirinha, Pilarzinho e Rio Verde.

O Grêmio foi o 1º colocado na Primeirona Municipal e é o único representante de Araucária. Vale ressaltar que além do Grêmio, outros dois times locais poderiam estar nesta competição: o Gapar, vice no Campeonato Municipal Adulto, que iria como convidado da Federação Paranaense, e o Chantili, campeão da Primeirona Juvenil, que também tinha vaga garantida na Taça. Por motivos diversos, ambos os times não conseguiram participar da Taça Paraná.

Na 2ª rodada da primeira fase, que acontecerá no domingo após as eleições municipais, dia 13 de outubro, o Grêmio Araucariense enfrentará o Independente, às 15h30, com local a ser definido.

Edição n.º 1435.