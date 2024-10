Grêmio Araucariense sofre a primeira derrota na Taça Paraná

Mesmo jogando em casa o Grêmio Araucariense não conseguiu passar pelo Operário Pilarzinho, atual campeão da Suburbana, na terceira rodada da Taça Paraná. O time entrou em campo desfalcado, não conseguiu apresentar um bom jogo e acabou perdendo por 2×0.

“O time deles foi melhor ontem, temos que admitir. No primeiro tempo eles dominaram o jogo, marcaram o primeiro gol aos 27min e nós praticamente não conseguimos jogar. Começamos a jogar um pouco depois do intervalo, após algumas substituições. Parecia que o time estava mais equilibrado, porém o Pilarzinho, que já liderava o placar, marcou o segundo gol aos 23min. Mexi novamente no time e o jogador que entrava em campo até apresentava um volume bom de jogo, mas não conseguia finalizar”, lamentou o técnico Luizinho.

O Grêmio terá como próximo adversário o Combate Barreirinha, no domingo (03/11), às 15h30, no Recanto Tricolor. Será um jogo válido pela quinta rodada da competição, pois na quarta a equipe araucariense estará de folga. “Temos que vencer o Barreirinha, porém se o time deles empatar com o Operário Pilarzinho na quarta rodada (27/10), o resultado nos favorece”, afirma Luizinho.

Edição n.º 1438.