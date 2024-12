Grêmio e Renegados vão se enfrentar na Recopa dos Campeões Intermunicipais

O time do Grêmio Araucariense, vencedor do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024, e o Renegados Futebol Clube, campeão da Copa Bosch de Contenda, vão se enfrentar no domingo (08/12), na Recopa dos Campeões Intermunicipais, organizada pela Prefeitura daquele município.

O jogo acontece no Estádio da Lagoa, às 13h30, mas antes disso, os torcedores poderão acompanhar o Torneio Trio de Ferro, que inicia a partir das 8h30, com os times veteranos (35+) do Athletico, Coritiba e Paraná.

A organização pede que os participantes dos jogos e os torcedores contribuam com uma causa nobre, doando alimentos não perecíveis, que serão repassados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

