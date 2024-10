Gustavo Botogoski é eleito prefeito de Araucária com 35,74% dos votos

Gustavo Botogoski (PL) foi eleito prefeito de Araucária com 35,74% dos votos, conforme resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, com 100% das urnas apuradas. Botogoski fez 27.892 votos. Dr Claudio Bednarczuk (União), candidato apoiado pela atual administração, foi o segundo colocado, com 33,54% – 26.179 votos.

O candidato Albanor Zezé (PODE) teve 9,42% dos votos – 7.355 votos, porém como estava inelegível, sua votação foi anulada. A candidata Marjorie Ferreira (MDB), obteve 6,24% dos votos – 4.866 votos, Fábio Alceu (PSB) fez 6,12% – 4.779 votos, Rafael Dantas (PRD) conseguiu 3,19% – 2.488 votos, Samuca (PT) fez 2,74% – 2.137 votos, Irineu Cantador (DC) 1,85% – 1.434 votos, Genildo (Cidadania) fez 0,76% – 595 votos, e Juliano Borguetti (PP) 0,39% – 307 votos.

A eleição em Araucária teve 84.818 votantes, sendo 70.687 votos válidos, 3.253 (3,84%) nulos, 3.523 (4,15%) em branco, e 7.355 votos anulados sob judice.