Hissam nomeou garota de programa para CC na Prefeitura

Previstos na Constituição Federal como postos de trabalho de caráter transitório, de livre nomeação, mas cuja contratação deve sempre respeitar os interesses e princípios da administração pública, os cargos em comissão são indispensáveis para que qualquer gestor faça uma administração que atenda aos interesses da população.

Em Araucária, no entanto, informações que chegaram até a redação do jornal O Popular dão conta de que eles podem ter sido utilizados de maneira inadequada pelo chefe do Poder Executivo do Município, Hissam Hussein Dehaini (União).

O caso específico dá conta de que Hissam nomeou pelo menos uma garota de programa para ocupar um cargo em comissão no Município. A contratação aconteceu em 2018, mas só veio à tona agora.

Nomeação da acompanhante promovida a CC aconteceu em 2 de abril de 2018.

Segundo fontes que entraram em contato com O Popular, mas que pediram para terem seu nome mantidos em sigilo, a pessoa em questão teria tido seus serviços particulares contratados pelo prefeito em abril de 2018. Alta, loira, olhos claros e com passagens por concursos de beleza, ela veio do Rio Grande do Sul para ficar apenas uma noite, mas chegando aqui foi nomeada pelo prefeito para exercer o cargo de sua chefe de gabinete, um dos mais altos na hierarquia de comissionados da Prefeitura de Araucária naquela oportunidade.

O decreto que nomeou a acompanhante de executivo para um cargo em comissão na Prefeitura é o de n.º 32.037/2018. Em tese ela começou a “trabalhar” para Hissam em 2 de abril daquele ano. No entanto, onze dias depois, em 13 de abril, ela foi exonerada. O decreto em questão é o de n.º 32.088/2024. Neste período ela recebeu dos cofres públicos R$ 4.354,64 a título de salário.

Onze dias depois, no entanto, Hissam decidiu exonerá-la do cargo que havia lhe dado.

As iniciais do nome da garota de programa contratada como CC da Prefeitura são M.F.S. Para preservá-la, O Popular não mencionará seu nome completo. A chamaremos pelo nome fictício de “Magali”.

Conversamos com “Magali” sobre sua estada em Araucária. Por WhatsApp, ela não desmentiu que fez o trabalho para Hissam como acompanhante. Perguntamos então se ela tinha conhecimento de que foi nomeada na Prefeitura para um cargo em comissão. Ela disse que não sabia da contratação.

O Popular também entrou em contato com a Prefeitura de Araucária para saber quais teriam sido as razões que levaram Hissam a nomeá-la para um cargo de primeiro escalão em sua gestão, qual seria a qualificação técnica da moça e que legado ela teria deixado em sua passagem pela cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação Social respondeu apenas o seguinte: “a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SMGP), informa que os detalhes sobre nomeação/cargo e exoneração da servidora em questão no ano de 2018 constam para consulta de qualquer pessoa interessada no Diário Oficial do Município, assim como ocorre para os demais servidores municipais. Sua atuação no trabalho tem base prevista em lei para o cargo. Convém lembrar ainda que, como em outras nomeações para cargos como esse, cumpriu-se a exigência legal de qualificação (formação superior em qualquer área) e livre nomeação, não havendo qualquer impedimento legal para nomeação ao cargo”.

Edição n.º 1438.