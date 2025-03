Homem é preso por direção perigosa e ameaçar agentes da GM de morte no Vila Angélica

Na noite de sexta-feira (28), a Guarda Municipal realizou a prisão de um homem por direção perigosa e ameaça no bairro Vila Angélica.

A equipe policial estava realizando um patrulhamento pela região do Terminal Vila Angélica quando visualizou um veículo trafegando de forma imprudente, realizando manobras perigosas e trocando de faixa sem sinalização.

Após acompanhamento tático, os agentes tentaram abordar o condutor na Estrada Lagoa Grande, sentido Capinzal, na BR-476. Apesar dos sinais luminosos e sonoros, o motorista desobedeceu as ordens por diversas vezes, vindo a parar somente após várias tentativas.

Durante a abordagem, o suspeito proferiu ameaças contra a equipe, “vou matar vocês, tenho armas em minha casa”, dizia ele. Diante da situação, os agentes deslocaram-se até o endereço dele, onde foram recebidos pela esposa do mesmo. A mulher confirmou o comportamento agressivo do marido e consentiu a entrada da equipe para buscas no local.

No interior da residência, foram encontradas uma carabina de pressão calibre 5,5mm adaptada para munição calibre .22, uma espingarda de alma lisa, calibre não identificado, 20 munições calibre 9mm, 61 munições calibre .22 (aparentemente festim e uma munição calibre 28 gauge.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou aproximadamente 0,50 mg/L de álcool no sangue