Homem morto no Capela Velha: esposa se apresenta e diz ter agido em legítima defesa

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Araucária para apurar as circunstâncias, autoria e materialidade do suposto homicídio de Daniel Antônio Soares, de 49 anos, encontrado em óbito dentro de sua casa, localizada na rua Faisão, no bairro Capela Velha, na manhã de quarta-feira (05/03).

A filha e a cunhada da vítima chegaram no local pela manhã e encontraram Daniel sem vida, acionando imediatamente a Polícia Militar. Os policiais foram até o local e entraram na residência, onde constataram o fato. Policiais civis da Delegacia de Araucária acompanharam a perícia no local do crime e na sequência foram iniciadas as diligências.

A esposa da vítima não estava na casa, mas teria entrado em contato com a filha mais velha do casal para pedir que não fosse ao local. Na tarde desta sexta-feira (07), após contato do advogado, a mulher se apresentou na delegacia, sendo interrogada na condição de investigada.

No interrogatório, a esposa relatou ter agido em legítima defesa, após ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, e depois foi liberada. “Importante destacar que a mulher não estava em flagrante e não há nenhum mandado de prisão em seu desfavor”, explicou o delegado Felipe Martins.

Ele disse ainda, que foi verificado um histórico de violência doméstica entre o casal. “Familiares já prestaram depoimentos na delegacia e outras diligências estão sendo realizadas. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e colher mais elementos de prova, além de aguardar a conclusão dos laudos periciais”, disse o delegado Felipe.