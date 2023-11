Neste domingo, 19 de novembro, a Praça da Bíblia está sendo palco da 3ª edição do evento de cosplay da Hydra Araucária.

Com a participação do O Popular e seu estande, o evento promete entreter com jogos, stands de vendas, #RPG, sorteios e um animado concurso de #cosplay. Assista a live que realizamos no local e o giro completo pelo evento!