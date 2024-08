Inscrições para Corrida Noturna da GMA estão em andamento. Faça a sua!

As inscrições para a 5ª Corrida Noturna da Guarda Municipal – edição especial ROMU, que será realizada no dia 26 de outubro, às 20h, seguem abertas e cm grande procura. Atletas interessados em participar devem se apressar e fazer suas inscrições o quanto antes para garantir vaga nesta corrida, que se tornou um dos principais eventos esportivos do Município.

As inscrições incluem três opções de kits, com valores diferentes para cada um, e podem ser feitas no site www.ticketsports.com.br. Atletas com mais de 60 anos, portadores de necessidades especiais e grupos, assessorias e equipes com mais de 10 inscritos terão desconto.

Organizada pela Leme Sports, a corrida terá largada e chegada no Parque Cachoeira, e contará com distâncias de 5 km e 10 km, nas categorias “comunidade” e “guardas municipais” – masculino e feminino, divididas em faixas etárias a partir de 16 anos.

Haverá premiações em troféus e medalhas para todos os participantes que concluírem a prova e troféus especiais para os vencedores. As três equipes ou assessorias esportivas que levarem o maior número de atletas também serão premiadas.

