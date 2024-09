Irmãos judocas se saíram muito bem no Campeonato Brasileiro de Judô Sub13 e Sub15

Os judocas araucarienses Davi Salvani da Silva e Daniel Salvani da Silva fizeram ótimas lutas no Campeonato Brasileiro de Judô Sub13 e Sub15, realizado entre 30/08 a 01/09, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Os irmãos se classificaram para esta competição após vencerem no Paranaense. A técnica da dupla, Jacqueline Silva, também foi convocada para compor a delegação do Paraná e atuar como técnica da seleção Sub15.

Davi lutou na categoria Sub15 (-45kg) e venceu lutadores dos estados de Maranhão, Goiás e Distrito Federal, mas acabou perdendo para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele terminou a competição entre os 10 melhores do país – de um total de 38 atletas. Já Daniel, que lutou na categoria Sub 13 (- 31kg), acabou perdendo a primeira luta para Goiás, porém lutou muito bem, mostrando que é capaz, já que com apenas 10 anos conseguiu se classificar para o Brasileiro.

“O Brasileiro é o campeonato mais forte do país na categoria e classificava o campeão para participar do PanAmericano em novembro, em Cuba. Tivemos o total apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a qual possibilitou a participação deles nas competições do Paraná, através da qual eles se classificaram. E também tivemos o apoio da Federação Paranaense de Judô na nossa participação no Campeonato Brasileiro”, disse a técnica Jacqueline.

Edição n.º 1431.