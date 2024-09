A Copa Inverno está chegando ao fim. No próximo domingo (08/09) será conhecido o campeão da terceira edição do campeonato. Os finalistas são os times do Jatobá e do Projeto Vencer, que derrotaram seus adversários na semifinal de domingo passado (01/09).

O Jatobá venceu o Instituto Everest por 3×0 e o Projeto Vencer ganhou do Araucity por 3×2. As equipes derrotadas irão decidir o terceiro e quarto lugares. Os jogos serão realizados no Estádio Sebastião Calado (antigo Pedro Nolasco Pizatto), localizado na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, Centro. Quem comparecer ainda poderá curtir o show da dupla Kelly & Thiago, a partir das 12h.

“Até aqui tivemos excelentes jogos, com disputas acirradas, e para a final de domingo não esperamos nada diferente disso. Continuaremos a contar com a torcida araucariense para esta grande decisão”, convida Jamil de Jesus, organizador da Copa.

Jatobá e Projeto Vencer vão brigar pelo título da 3ª Copa Inverno 1

Edição n.º 1431.