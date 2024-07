Jogo criado pela Soda Games resgata a história da cidade

Produzido pela Soda Games, o jogo “Legado das Araucárias” está sendo financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Ainda em desenvolvimento, já conta com versão de demonstração para que as pessoas possam avaliar e dar um feedback para a equipe, com dicas e sugestões. O teaser está disponível no Youtube “Soda Games”.

Tendo como tema a importância de manter viva a memória da cidade, “Legado das Araucárias” vai resgatar a história araucariense e será distribuído gratuitamente para todos os alunos da rede pública de ensino de Araucária. Além disso, a versão final do jogo também será disponibilizada para celulares Android. O lançamento da versão completa do jogo está previsto para dezembro deste ano.

Sobre a Soda Games

A Soda Games foi idealizada há cinco anos pelos casais gamers Fernanda Lachowski e Raian Moreira, e César Augusto e Kellen Souza, com o intuito de criar jogos digitais, jogos físicos de cartas e tabuleiro, além de lançamentos literários. O objetivo da empresa é transformar Araucária em um polo de games, tecnologia e cultura geek.

A equipe da Soda Games é composta por talentos diversos, cada um trazendo habilidades únicas para os projetos. Para o “Legado das Araucárias”, a equipe conta também com o roteirista Victor Finkler e o game designer Cristiano Linhares. Além deste projeto, a Soda Games está preparando o lançamento do livro-jogo “A Saga de Sabrino”, uma emocionante aventura de RPG que se passa em diversos pontos turísticos de Araucária.

Em abril deste ano, a empresa lançou o jogo de cartas “Terror na Cabana”, inspirado em filmes de terror B dos anos 80. Este jogo coloca os jogadores em um cenário onde jovens enfrentam monstros em um fim de semana numa cabana, proporcionando uma experiência nostálgica e emocionante.

“A Soda Games busca constantemente inovação, qualidade e criatividade em todos os seus projetos. O compromisso da empresa com a comunidade é criar jogos que não só entretêm, mas também fortalecem o tecido cultural e tecnológico de Araucária”, afirma Raian Moreira.

Edição n.º 1425