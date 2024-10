Judoca Alex de Paula se destacou nos Jogos Escolares Brasileiros 2024

Araucária esteve muito bem representada nos JEB’s – Jogos Escolares Brasileiros 2024, realizados em Recife, no estado de Pernambuco. E, diga-se de passagem, por um atleta que, embora muito jovem, esbanja talento. O judoca Alex de Paula, de apenas 13 anos, iniciou no judô em 2016, com apenas 5 anos de idade e, desde então, vem ganhando títulos importantes.

O garoto que foi campeão recente de judô nos Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão, garantiu a convocação para representar sua escola (Cecília Meireles), seu estado (seleção paranaense de judô) e sua cidade nos JEB’s 2024. A competição teve início no dia 21 de setembro e seguirá até o dia 3 de outubro, com 18 modalidades disputadas, e a participação de estudantes de todo o país, com idades entre 12 e 14 anos.

A seleção paranaense de judô completou sua participação em Recife e conquistou um total de 13 medalhas de 16 possíveis. Alex, que pela primeira vez participou de uma competição em nível nacional fora do Paraná, infelizmente não medalhou, mas chegou nas oitavas de final, entre 26 lutadores da sua categoria, até 36kg. Alex fez excelentes lutas com os representantes dos estados do Rio de Janeiro, Acre, Bahia e Minas Gerais, ganhando duas delas.

“Meu filho aprendeu e se divertiu muito também. Foi a primeira viagem de avião que fez sem os pais, acompanhando a delegação do Paraná. Mas não ficamos de fora desse momento tão importante pra ele e embarcamos para o Recife, só que em voos separados, com a ajuda de muitos amigos e parentes que contribuíram de diferentes maneiras para estarmos presentes com o Alex”, relatou à família.

O judoca Alex também foi destaque na cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros, representando todos os atletas paranaenses.

Edição n.º 1434.