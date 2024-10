Mais de 100 mil eleitores araucarienses vão às urnas no domingo

Agora é com o eleitor. A Justiça Eleitoral já fez o seu trabalho e preparou o salão de festas da democracia. Os candidatos já fizeram a sua parte e apresentaram suas propostas. Resta ao eleitor ir às urnas no domingo, 6 de outubro, e escolher seu predileto para ocupar o cargo de prefeito ou prefeita e o de vereador ou vereadora.

Os eleitores araucarienses estão divididos em 54 locais de votação. Doze destes locais são na área rural da cidade e representam 8.083 pessoas, o que corresponde a 7,33% dos aptos a votar.

O grosso do eleitorado está na área urbana. São mais de cem mil eleitores, sendo que a maior parte deles se concentra no bairro Capela Velha. Lá estão situados oito locais de votação, reunindo 21.463 votantes, o que representa 19,47% do eleitorado.

Individualmente, o maior colégio eleitoral da cidade é a Escola Municipal Ibraim Mansur, no bairro Fazenda Velha. São 6.742 pessoas divididas em 18 seções votando ali. Na tabela abaixo, você confere exatamente quais são os locais de votação espalhados pela cidade e quanto cada bairro representa do percentual total do eleitorado araucariense.

Onde estão os eleitores de Araucária

