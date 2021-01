Matergi Materiais de Construção destinará parte das vendas do dia 25 de janeiro para ação social

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Há muitas formas de demonstrar amor ao próximo, e uma delas é contribuir com ações, cujo foco são as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Foi com esse propósito que a Matergi Materiais de Construção se engajou na campanha do Grupo Espírita Caminho da Fé – Gecafe, de arrecadação de materiais escolares para crianças carentes, cujas famílias estão cadastradas na entidade. Na próxima segunda-feira, 25 de janeiro, a loja irá destinar 1% do seu faturamento deste dia ao Gecafe.

Além disso, a Matergi manterá a sua própria campanha, que segue até o final do mês de fevereiro, também em prol do Gecafe. As pessoas poderão doar itens como lápis de cor, lápis grafite, canetinha, borracha, apontador, giz de cera, tesoura sem ponta, régua, esquadros, compasso, transferidos, calculadora, gibi, livro infantil, mochila, papel sulfite (branco ou colorido), dicionário, corretivo, caneta esferográfica (azul, preta e vermelha), caderno universitário (10 matérias ou mais), caderno brochura (matemática), caderno brochura (linguagem).

“Adotar medidas de responsabilidade social reforça nosso compromisso com a comunidade araucariense. Procuramos realizar ao longo do ano, ações que possam melhorar a vida das pessoas, como a Campanha de Inverno, Dia das Crianças, Natal e ainda procuramos ajudar aqueles que, por alguma fatalidade, perdem suas casas e precisam de auxílio para construir uma nova”, disse Elenise Gipiela Donoso, Diretora Administrativa.

Campanha do Gecafe

A campanha própria do Gecafe será no sábado, 6 de fevereiro, e as pessoas que quiserem doar materiais escolares, poderão comparecer na sede do Grupo, localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 950, bairro Iguaçu, no horário das 14h às 17h. A lista de materiais é a mesma que está sendo arrecadada pela Matergi.

Texto: Maurenn Bernardo