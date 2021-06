Med Prev facilita vida dos clientes com agendamentos online

As unidades da Med Prev atendem presencialmente ou através do WhatsApp. Foto: Marco Charneski

A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças significativas no mundo digital, entre elas, o aumento do uso do WhatsApp e demais aplicativos por clínicas e institutos de assistência médica. Uma dessas instituições é a Med Prev, que trouxe facilidades à vida dos clientes que não querem sair de casa em tempos onde o isolamento social segue como recomendação principal para o combate ao vírus. O instituto, que tem duas unidades em Araucária, incrementou seu setor de agendamento de consultas e exames, através do WhatsApp ou do APP Med Prev, disponível para baixar no App Store ou Google Play. Além da comodidade, as marcações de consultas ganharam mais rapidez e praticidade.

Há facilidade também para o pagamento, que poderá ser feito através de PIX. “O pagamento por PIX tem auxiliado bastante, porque a pessoa não precisa mais se deslocar até a unidade, poderá ir diretamente na clínica, pois a guia será emitida pelo Whats. Quem preferir também poderá parcelar suas consultas e exames no cartão de crédito, em até 12 vezes”, explica o administrador.

Rede

A Med Prev Araucária conta com mais de 500 profissionais credenciados, em quase todas as especialidades médicas e odontológicas, além de exames disponíveis em uma ampla rede de clínicas e cirurgias, em hospitais credenciados. Isso sem contar o valor dos serviços, que são bem acessíveis e chegam a valores até 70% mais em conta do que os praticados pela rede particular. “A saúde sempre deve vir em primeiro lugar, e com a Med Prev, não precisa mais deixar aquela consulta ou exame pra depois por falta de condições de arcar com os custos. Vale a pena fazer um orçamento e conferir nossa rede credenciada, que inclui profissionais de Araucária e também de Curitiba”, pontua.

Serviço

As unidades da Med Prev Araucária estão nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações e agendamentos de consultas e exames pelos fones 3552-5257 ou pelo Whatsapp 99710-6333. Visite também o site https://saude.medprev.online/araucaria/ e conheça mais sobre o instituto.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021