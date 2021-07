Ministério confirma nova remessa com 220,9 mil vacinas contra Covid-19; parte chega nesta quinta

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná recebe entre a tarde desta quinta-feira, 8 de julho, e a madrugada de sexta-feira, 9, mais 220.960 vacinas contra a Covid-19. São 173.160 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech e outras 47.800 da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, que darão continuidade à vacinação da população geral. Da CoronaVac, a metade é para D2 por causa do prazo de aplicação (três semanas).

O lote da Pfizer está previsto para chegar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h20, vindo com o voo LA-4791. Já o voo LA-3236 com as doses da CoronaVac está programado para pousar no início da madrugada de sexta, às 00h20. Assim que chegarem ao Estado, os imunizantes serão recebidos e separados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para serem distribuídos rapidamente entre as 22 Regionais de Saúde.

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado cerca de 8 milhões de imunizantes, sendo que 6.208.590 doses já foram aplicadas nos paranaenses e parte está reservada para a segunda dose dos grupos já iniciados. Foram aplicadas 4.726.429 primeiras doses e 1.482.161 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única.

Esta última remessa do Ministério conta com um montante de 3.126.376 doses que serão distribuídas entre os estados, com 2.401.140 doses da Pfizer e 725.236 da CoronaVac. A pasta entregou, em todo o País, 134.843.306 doses, sendo que 76,2 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose de imunizante.

CALENDÁRIO

Segundo levantamento da Secretaria da Saúde, três em cada quatro cidades paranaenses já estão vacinando a população da faixa dos 40 anos contra a Covid-19. O calendário de vacinação estima que as pessoas com essa idade devem receber pelo menos a primeira dose ou a dose única até 18 de julho. O restante da população adulta será imunizada até o final de setembro.

Texto: Agência de Notícias do Páraná