Ministério da Saúde confirma entrega de 348 mil vacinas contra a Covid-19 ao Paraná nesta quinta

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná receberá 348.090 vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 24 de junho. Será o primeiro lote do montante de 439,3 mil doses anunciado por meio da 27ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

O voo LA-4791 deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 13h20, com 136.890 doses da Pfizer/BioNTech, e o voo AD-4830 deve chegar pouco depois, às 13h45, com 211.200 doses da CoronaVac/Butantan.

Após as aterrissagens, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde ficarão armazenadas até que a distribuição seja definida.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o novo lote possibilitará a retomada da vacinação em alguns municípios e a continuidade da imunização em todo o Paraná.

“Algumas cidades utilizaram todo o estoque e suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes e com este novo envio poderemos retomar o processo de vacinação, seja para aqueles municípios que esgotaram as doses ou para os demais que devem permanecer vacinando”, afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estuda a distribuição dos imunizantes de acordo com a cobertura dos grupos prioritários já atendidos e do público em geral. As doses da Pfizer serão destinadas à primeira aplicação (D1) e as da CoronaVac são D1 e D2, ou seja, 95.072 esquemas completos com as duas doses, mais a reserva técnica.

MAIS DOSES

A Sesa ainda aguarda a confirmação do envio das demais doses anunciadas pelo Ministério da Saúde ao Paraná na 27ª pauta, que incluem 91.250 vacinas da Janssen, de aplicação única. O primeiro lote deste imunizante deve ser destinado, no Paraná, para trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte ferroviário, transporte aquaviários e caminhoneiros.

VACINÔMETRO

Até o momento o Estado já recebeu 6.762.820 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 3.616.950 AstraZeneca, 2.641.600 CoronaVac e 504.270 Pfizer. Foram aplicadas até a manhã desta quarta-feira (23) 3,9 milhões de primeiras doses e 1,2 milhão de segundas doses. São 5,2 milhões de vacinas já aplicadas no Paraná.

Texto: Agência de Notícias do Paraná