Ministério da Saúde confirma o envio de mais 453,7 mil vacinas contra a Covid-19 ao Paraná

Foto: Américo Antonio/SESA

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo, 18 de julho, o envio ao Paraná, nos próximos dias, de mais 453.780 vacinas contra a Covid-19. A remessa será composta por 296.550 doses do imunizante Covishield, da AstraZeneca; 88.200 da CoronaVac, do Instituto Butantan/Sinovac; e 69.030 doses da Comirnaty, produzida pela Pfizer/BioNTech.

As vacinas vão garantir o avanço da imunização em todo o Estado na população em geral, e serão destinadas tanto para primeira quanto para a segunda aplicação (D1 e D2). O governo federal ainda vai confirmar a data da distribuição.

Das vacinas Covishield, 52.800 chegam por meio do consórcio Covax Facility, destinadas à primeira dose. Já as outras 243.750, enviadas diretamente pelo Ministério da Saúde, terão 96.608 voltadas à segunda aplicação. As 88.200 doses da Coronavac serão destinadas para D1 e D2. Já das 69.030 Comirnaty, que completam o lote, 29.966 são para segunda dose.

Assim que chegarem ao Estado, os imunizantes serão recebidos e separados pela Secretaria de Estado da Saúde, no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para serem distribuídos rapidamente entre as 22 Regionais de Saúde.

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado 8.332.670 imunizantes, sendo que 6.975.101 doses já foram aplicadas nos paranaenses – outra parte está reservada para a segunda dose dos grupos já iniciados.

De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), foram aplicadas 5.151.816 primeiras doses e 1.823.285 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única.

CALENDÁRIO

O objetivo da Secretaria de Estado da Saúde é aplicar pelo menos a primeira dose em 80% da população com mais de 18 anos no Paraná até o final de agosto. O restante da população adulta será imunizado até o final de setembro.

Texto: Agência de Notícias do Paraná