Moradores alegam que rio localizado no bairro Sabiá está poluído

Segundo denúncias de moradores, o rio Cachoeira, que cruza a rua Marcos André Huttener, no bairro Sabiá, está poluído, pois frequentemente a água aparece escura, parecendo tinta, exalando mau cheiro e apresentando muita espuma. A SMMA disse que não recebeu nenhum pedido formal da comunidade para verificar tal situação e explicou que pode ter havido algum descarte ocasional, com poluição temporária, que se dissipou com o tempo. A secretaria orientou ainda que em casos semelhantes, os moradores façam suas reclamações pelo telefone 3614-7480.