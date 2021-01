Motorista embriagado atropela motociclista e tenta fugir

Compartilhe esta notícia

Enquanto uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento pela rua Lótus, no bairro Campina da Barra, na noite de sábado, 23 de janeiro, se deparou com um motociclista caído na via. Testemunhas informaram que ele havia sido atropelado por um veículo GM Corsa Super prata, que ainda estava parado próximo ao local. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista teria tentado se evadir sem prestar socorro, porém, teria sido impedido por populares. Os guardas municipais fizeram o teste do bafômetro no condutor do Corsa, que constatou a presença de 0,88mgl de álcool. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. Já o motociclista foi conduzido pelo Siate ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.