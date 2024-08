Olizandro desiste de candidatura e coloca a filha na disputa

O ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB) desistiu de se lançar novamente candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024. Seu nome era dado como certo na disputa, ainda mais após movimentos judiciais feitos por sua defesa para impedir questionamentos contra sua elegibilidade em razão de um julgamento feito pela Câmara de Vereadores.

Olizandro, no entanto, optou em sair dos holofotes e lançar sua filha como candidata a prefeita pelo MDB. Marjorie Ferreira é advogada e atua na defesa do ex-prefeito em alguns processos. Ela ainda já teria colaborado como voluntária junto à Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba.

O nome de Marjorie foi homologado em convenção do MDB realizada no final de semana. Os trabalhos tiveram início no sábado, 3 de agosto, mas foram suspensos e finalizados no domingo (4). Na oportunidade o MDB também apresentou sua chapa de candidatos a vereador. Embora houvesse conversas para que o partido se coligasse com outras legendas para encarar o pleito deste ano, os emedebistas vão mesmo de chapa pura.

Com isso, a vaga de vice na chapa encabeçada por Marjorie coube a Hino Dirlei Falat Pereira de Souza. Ele já foi vice-prefeito da cidade, entre os anos de 1997 e 2000, quando o prefeito era Rizio Wachowicz. Também ocupou cargos diversos nos dois mandatos de Olizandro José Ferreira.

Falando aos presentes, Marjorie disse ter entendido o convite como um chamado e afirmou que tem convicção de que tem totais condições de administrar a cidade de Araucária. “Acredito que o serviço público é urgente e que não pode esperar o dia seguinte para acontecer. Quero fazer uma gestão pública técnica e focada na valorização das pessoas”, disse.

