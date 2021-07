Orientaçón Sexual

Se achegaron lá em casa duas moça deste tal de IGBE dizendo que estando fazendo censo rural e que iéu devendo responder umas pergunta pra entrar na pesquisa.

Sabe, que iéu praticamente acertando 100% das pergunta, iéstas coisa de data de nascimento, quantas pessoa morando junto, grau de instruçón, tamanho da propriedade, iésto iéu sabendo de cor e assaltiado.

Mais quando me preguntaron qual sendo o rendimento, iésta ficando poco mais cumprida, porque depende muito do que se indo plantar, por exemplo, um alquere de batata dá um redimento de quase 90% porque sempre tendo umas quebra, agora se plantando milho, a quebra se achegando nos 20% porque dependendo o tipo de semente.

Enton moça preguntando quanto iéu ganhando: iéu também falando que dependendo de quanto plantando!! Das véis nun ganha nada porque dependendo do tempo e as véis enchendo bolso.

Mas quando me preguntaron qual sendo minha orientação sexual, iéu já foi respondendo, que sempre tendo orientaçón dos pais de só fazer estas coisa despois do casamento. Mas como iéu nunca casando, ansim das véis enquando iéu non seguindo muito esta orientaçón da família e se entortando pelas estribeira.

Enton mocinha perguntando qual sendo minha perferência, bem moça, na idade que iéu tendo non se pode dar ao luxo de ter perferência, andando já tá valendo

Enton moça perguntando se iéu sendo Homo ou Hétero. Iéu enton pensando, Homo devendo ser aquele sabon de lavar ropa, Hétero talvéis seje alguma marca de adubo que non conhecendo, enton ieu falando que estando na dúvida.

Mocinha preguntando se iéu enton sendo Metrosexual. Iéu falando non, non, metro sexual iéu non sendo, iéu estando mais pra centímetro sexual, um metro é meio grande demais.

Enton mocinha perguntando na lata, se iéu gostando de Homem ou de Mulher. Iéu falando dos dois, Iéu gostando dos meus irmons, dos amigo do mesmo jeito que gostando das irmã, das prima, das cunhada.

Enton moça afirmando, enton o senhor é Bisexual!! Iéu falando non bissexual iéu non sendo!!!, com minha idade pode vir uma de cada veis e ainda dando um descanso de meia hora!! Bem….iéu só lembrando até aí seu Juiz, quando iéu acordando ainda estando caidon na roça com ieste galo na cabeça!!!

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021