Paraná confirma primeira reinfecção pelo coronavírus

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira, 17 de março, a primeira reinfecção para o vírus Sars CoV-2 no Paraná. Uma mulher de 39 anos, residente em Curitiba, teve a primeira amostra coletada no dia 15 de junho de 2020 e a segunda em 24 de fevereiro de 2021, positivando para a infecção nas duas ocasiões.

O sequenciamento genômico do vírus foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, após envio de amostras pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

O caso de reinfecção teve a primeira confirmação para a linhagem B.1.1.28 (entre as primeiras que circularam no ano passado) e a segunda para a P.2 (variante da B.1.1.28). O intervalo entre os dois resultados foi de 254 dias. Segundo protocolos do Ministério da Saúde, após três meses pela infecção do mesmo vírus ou suas derivações o caso é de reinfecção.

“O vírus está em franca e comunitária transmissão. Por isso, temos que continuar com os cuidados, mantendo a etiqueta respiratória, usando máscara e higienizando as mãos. Evitar sair de casa, aglomerações, mesmo quem já tomou a vacina”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Além deste caso, a secretaria também registrou dez novos casos da variante P.1 (Amazonas) e um caso da variante B.1.1.7 (Reino Unido). Ao todo, o Estado já confirmou 43 casos da variante P.1 e três casos da variante B.1.1.7. Todos os casos estão em investigação epidemiológica.

Os novos casos de variantes são:

P1

Homem, 63 anos – Curitiba

Mulher, 84 anos – Curitiba

Mulher, 19 anos – Almirante Tamandaré

Homem, 72 anos – Colombo

Mulher, 84 anos – Santa Terezinha de Itaipu

Homem, 59 anos – Cascavel

Homem, 60 anos – Maringá

Homem, 80 anos – Maringá

Mulher, 52 anos – Andirá

Mulher, 65 anos – Andirá

B.1.1.7

Mulher, 77 anos – Rolândia

Texto: Agência de Notícias do Paraná