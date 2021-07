Paraná receberá mais 133,3 mil doses da Pfizer nesta sexta-feira

Foto: Américo Antonio/SESA

O Paraná receberá nesta sexta-feira, 2 de julho, mais 133.380 vacinas da Comirnaty, da Pfizer/BioNTech. O voo LA-4793 deve chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 19h10. Elas são parte de uma distribuição de 2,1 milhões da vacina para todo o País.

Nos próximos dois dias o Paraná também deve receber mais doses da Janssen/Johnson & Johnson e AstraZeneca/Fiocruz, o que ampliará a imunização sobre a população em geral acima de 18 anos. O Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira (1º) que entregará 8 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o País até domingo (4).

Com essa nova remessa, o Paraná atingirá marca de 494.870 doses nesta semana, com expectativa de ultrapassar 600 mil imunizantes. Com isso, o Estado segue dentro do calendário previsto para imunizar toda a população em geral acima de 18 anos com uma dose ou dose única até setembro.

As outras 361.490 doses, entregues entre quarta e quinta, já começaram a ser distribuídas a todos os 399 municípios. Elas serão utilizadas para população em geral (99,7%) e forças de segurança e salvamento, completando a imunização nesse grupo prioritário.

EXPECTATIVA

Segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas, ainda, 3 milhões de doses da Janssen doadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil e 2,8 milhões da AstraZeneca/Fiocruz. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a documentação da doação internacional na quarta-feira (30).

Com a nova distribuição, segundo o governo federal, o País deve chegar, no início da próxima semana, a 143 milhões de doses inseridas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). O Paraná deve atingir em torno de 8 milhões.

Texto: Agência de Notícias do Paraná