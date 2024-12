Patriotas vence Andraus no segundo jogo da final e conquista o título

Após conseguir uma boa vantagem na partida de ida da final da Copa Paraná Sub-20, vencendo por 3X1 o Andraus, o Patriotas FC enfrentou um segundo jogo difícil, porém foi guerreiro em campo e conquistou o título. Com a vitória de 2X1, o time também confirmou sua invencibilidade na competição.

Contra a qualificada equipe do Andraus, o Patriotas soube sofrer nos minutos iniciais na tentativa de uma imposição da equipe mandante, que precisava tirar os 2 gols de diferença. Porém, quem abriu o placar foi o Quadricolor, em um contra-ataque armado por Didi, que com um passe de três dedos, achou Jackson, artilheiro da competição, que abriu o placar.

Ainda no primeiro tempo, após boas defesas do goleiro Pablo, o Jacaré acabou sofrendo o empate em cobrança de escanteio. “No entanto, na comemoração, o atleta do Andraus foi até a torcida do Patriotas e comemorou seu gol mostrando os famosos ‘dedos do meio’ em sinal de X com os braços e acabou sendo expulso. Fim de primeiro tempo, 1×1”, relata a diretoria.

No segundo tempo, mesmo com o Patriotas tendo um jogador a mais em campo, a partida continuava equilibrada e com muitas disputas. Até que após uma falta, o capitão Aldry recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso e igualando o número de jogadores das duas equipes. O jogo já se encaminhava para a reta final, quando Brenno acha um lindo passe para Ruan Lima, que livre de marcação, chuta firme de fora da área e coloca o Patriotas à frente do placar novamente.

Nada mais restava ao Andraus, que tentou, mas não conseguiu reverter o placar do jogo, que terminou em 2X1 para o Patriotas, e 5×2 se somados os resultados das duas partidas. Além do troféu de campeão, o Quadricolor também recebeu o troféu de artilheiro com o jogador Jackson Saoli, que fez 11 gols em 9 partidas na Copa Paraná Sub-20.

“Este foi o primeiro título dos quatro anos de história do Patriotas. Estamos confiantes que em 2025 novas conquistas virão se somar a esta”, declarou a diretoria.

Edição n.º 1443.